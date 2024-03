LeBron James a devenit primul jucator din NBA care inscrie peste 40.000 de puncte

In februarie 2023, LeBron James a doborat recordul pentru cele mai multe puncte marcate de legendarul Kareem Abdul-Jabbar (38.390). El a marcat 26 de puncte, sambata, impotriva echipei Denver si are un total de 40.017 puncte.In total, James a marcat 23.119 puncte cu Cleveland in doua perioade si unsprezece sezoane, unde a debutat in 2003, inainte de a reveni in 2014 si de a castiga un ... citește toată știrea