LeBron James l-a depasit pe Karl Malone si a devenit al doilea marcator din istoria NBA

Vedeta echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, a devenit al doilea marcator din istoria NBA dupa ce l-a depasit pe Karl Malone in clasamentul "all-time".Desi James a fost cel mai bun jucator al lui Lakers, cu 38 de puncte, zece recuperari si sase pase decisive, in meciul de pe terenul formatiei Washington Wizards, oaspetii au fost invinsi cu scorul de 127-119, dupa ce au condus la un moment dat cu 16 puncte. LeBron James a intrat in meci avand cu 19 puncte mai putin decat Malone, care a ... citeste toata stirea