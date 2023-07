Legendarul antrenor al echipei San Antonio Spurs, Gregg Popovich, in varsta de 74 de ani, a semnat un nou contract pe cinci ani cu clubul din NBA.Popovich, care este si presedinte al operatiunilor de baschet ale francizei texane, a fost numit in acest an in Hall of Fame. Popovich a condus Spurs la cinci titluri NBA de cand a preluat echipa in 1996, devenind astfel cel mai longeviv antrenor din toate ligile sportive americane importante.De asemenea, el a ... citeste toata stirea