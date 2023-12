Clubul Dinamo Bucuresti anunta ca a ajuns la un acord cu Leljko Kopic pentru preluarea postului de antrenor principal al echipei.Leljko Kopic a fost la prima aventura la un club mare si a ramas cel mai longeviv antrenor al formatiei Slaven Belupo in istoria de 110 ani a clubului si a ajuns in finala Cupei Croatiei in sezonul 2015-2016, una dintre cele mai mari performante din istoria clubului. Apoi a continuat la Hajduk Split in sezonul 2017-2018, pe care a dus-o, la randu-i, in finala Cupei. ... citeste toata stirea