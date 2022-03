Lia Thomas, primul inotator transgender care se impune in campionatul universitar american

Lia Thomas, care pana in urma cu doi ani se numea Will Thomas, a devenit primul inotator transgender care se impune in campionatul universitar american de natatie.Lia Thomas, in varsta de 23 de ani, a castigat finala universitara de la 500 yarzi (circa 457 metri), cu timpul de patru minute, 33 de secunde si 24 de sutimi, cu mai mult de o secunda decat ocupanta pozitiei secunde, Emma Weyant. Thomas a concurat si ca barbat la campionatul universitar, iar acum prezenta ei suscita controverse. ... citeste toata stirea