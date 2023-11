Fondator si proprietar al propriei sale echipe de e-sports, KRU Esports, din 2020, fostul international argentinian Sergio Aguero a anuntat ca Lionel Messi s-a alaturat clubului in calitate de coproprietar, relateaza L'Equipe.Pasionat de jocuri video, prezent de mai multi ani pe platforma Twitch, inclusiv la retragerea sa din fotbal in 2021, Sergio Aguero si-a infiintat propria echipa de e-sports in 2020: KRU ... citeste toata stirea