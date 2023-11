Selectionerul Argentinei, Lionel Scaloni, castigator al Cupei Mondiale, a declarat ca ia in calcul posibilitatea de a demisiona, dupa cinci ani in functie, relateaza bbc.com.Scaloni a facut acest anunt surprinzator dupa victoria Argentinei cu 1-0 in fata Braziliei, in preliminariile Cupei Mondiale, marti, la Rio de Janeiro."Argentina are nevoie de un antrenor care are toata energia posibila si care este bine", a spus Scaloni. "Am nevoie sa opresc mingea si sa incep sa ma gandesc, am multe ... citeste toata stirea