Meci in etapa a X-a din Superliga.84-Dumitru suteaza pe langa poarta81-Lung, interventie riscanta, dar salutara, in fata lui Carnat64 Penalty pentru gazde- Samayoa il agata in careu pe Dumiter, Nemec trage in bara laterala.60: Lung intervine decisiv in fata lui Dumiter57-Andrei trage de la 40 m. Desi putin iesit, Silviu Lung nu poate fi surprins48 - Nemec inscrie din noiu, dar... din ofsaid1-2, min. 43: Poli inscrie pe un contraatac rapid, Gheorghita servit de Harrison, reia din ... citeste toata stirea