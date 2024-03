LIVE TEXT: Otelul - Politehnica Iasi, 1-0, rezultat final

Meci in prima etapa a play-out-ului Ligii I de fotbal,90+2: Allanzinho lufteaza in fata portii galatene90-Rusevic de la 4 m trage in portar80-Bus, lovitura de cap de la 11 m, din centrarea lui Allanzinho,prinde Papp76-Sergiu Bus, de-abia intrat, il pune pe portarul Pap la treaba69-Lameira, lansat de Cisotti, apara senzational Lung67-trecere viijelioasa Bodisteanu prin apararea ieseana, sut slab in portar53-Cisotti,sut ratat la coltul lung50-Bordeianu, sut slab peste poarta de la ... citește toată știrea