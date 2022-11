LIVE TEXT: Poli Iasi-Dinamo Bucuresti 1-0, victorie pretioasa

Meci in etapa a XV-a din Liga a II-a90+9: Branza, interventie salvatoare si in fata lui Buhaescu. Final dupa zece minute aditionale90+8: "cap" cu pamantul N.Rosu, prinde Branza49: Hlistei da o pasa excelenta la Harrison, aproape de linia de poarta, pe partea dreapta, englezul reuseste centrarea si Hlistei (botezat de comentatorul de la Prima cu apelativul Richarlison) inscrie de la 10 m printr-o semifoarfeca42-centrare surprinzatoare Rosu, Plamada deviaza in corner din fata lui ... citeste toata stirea