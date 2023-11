Meci in etapa a XVI-a a Ligii I de fotbai, prima a returului2-1, min, 27: faza de biliard in careul iesenilor, in care Samaoya si Katanec nu-l pot impiedica pe Avounou sa inscrie printre ei2-0, min.22, Katanec: o noua pasa excelenta a lui Bordeiany, pentru Phelipe, care la limita tusei, de pe stanga, l-a servit pentru gol pe stoperul croat19- Ciobanu executa bine o loviturai libera de la marginea careului,deviata de zid in corner13-Birligea, semnalizat in ofsaid in careul iesean1-0, ... citeste toata stirea