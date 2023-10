Meci in etapa a XIII-a a Ligii I de fotbalFinal dupa opt minute aditionale1-1, min. 90+1: Ibrahim egaleaza de la peste 20 m90-Sidibe mai rateaza o ocazie craioveana86-mare ratare FCU: Chitu centreaza perfect pentru Ibrahim in gura portii, dar Ailenei iii "fura" mingea85-inca o incercare a lui Roman dw la marginea careului, peste tinta80-voleu Roman din 16 metri peste poarta66-in schimb, Lacroix de la FCU este eliminat. Primeste al doilea "galben" la un fault asupra lui Bus in ... citeste toata stirea