Meci in etapa a IX-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal.79 Chira inscrie cu capul, dintr-o lovitura libera executata de pe stanga, golul este anulat pentru ofsaid- 69- Pericolul nr. 1 al Iasului, Cocian, executa o lovitura libera periculoasa in bratele lui Ailenei.67 - sut din intoarcere de la distanta Cocian, in bara59 - Itu, sut de la 18 metri pe centrul portii, Railean este atent55 - Fulga intra singur in careu cu portarul iesit si suteaza alaturi53 - primul sut pe spatiul ... citeste toata stirea