LIVETEXT FOTBAL: FCU 1948 Craiova-Politehnica Iasi 1-1, egal cu scantei.

Meci in etapa a XXVIII-a a Ligii I90+6: Gheorghita, sut din intoarcere in careu de putin pe langa90+3: Niga balbaie o minge in fata lui Bahassa, dar revine84-din nou, Allanzinho reia peste poarta81-ratare ieseana, Allanzinho76: Sidibe, lansat de Chitu, trage in bara mingea, ricosand in plasa. Golul este anulat la VAR pentru hent.In faza anterioara, Gheorghita ratase din pozitie excelenta68- faza fierbinte creata de Sidibe, irosita de Ibrahim57-Iesenii au marcat la o balbaiala ... citește toată știrea