Meci in etapa a XII-a a Ligii I de fotbal90+8. Fluier final90+1: Centrare de gol a lui Ispas, Vojtus reia cu capul, reflex remarcabil Moldovan79 - lovitura de cap Vojjtus, peste bara.3-2, min.60:e randul lui Jatoba sa gafeze decisiv,in fata lui Petrila,care paseaza decisiv pentru Ionita58-Bambgoye - "cap" pe langa poarta55-mare ratare a lui Rrahmani din apropiere52-Rrahmani, blocat in careu de Samaoya47-sut slab Ionita respins in corner, respins de Ailenei. Iacob a fost cu ... citeste toata stirea