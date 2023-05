Nationala Romaniei U21 va participa in luna iunie la Campionatul European U21, turneu gazduit de Romania si Georgia. Tricolorii fac parte din Grupa B, alaturi de Spania, Ucraina si Croatia. Selectionerul Emil Sandoi a trimis convocari pentru 27 de jucatori pentru Campionatul European Under 21.Selectionerul Emil Sandoi a trimis convocari pentru 27 de jucatori pentru Campionatul European Under 21. Lotul care va face deplasare in cantonamentul din Italia va suferi modificari in functie de ... citeste toata stirea