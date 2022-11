Lotul Romaniei pentru meciurile amicale cu Slovenia si R. Moldova. 26 de jucatori au fost convocati

In aceasta luna, nationala Romaniei disputa doua jocuri de pregatire, ultimele inaintea debutului de anul viitor in preliminariile EURO 2024. Selectionerul Edward Iordanescu a anuntat lotul pe care va miza la aceste doua jocuri, informeaza frf.ro.Dintre cei 26 de jucatori convocati, 6 sunt eligibili si pentru nationala Under 21, iar 8 se afla in fata unui potential debut la prima reprezentativa.De altfel, media de varsta a tricolorilor care vor intra de la finalul saptamanii in cantonament ... citeste toata stirea