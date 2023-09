Louis van Gaal a fost o prezenta discreta de cand a renuntat la functia de selectioner al Olandei, din cauza problemelor sale de sanatate. In varsta de 72 de ani, fostul jucator olandez devenit antrenor urmeaza un tratament pentru cancer de prostata.El a participat insa la un eveniment de gala in cadrul caruia a primit un premiu pentru intreaga cariera.Intrebat despre infrangerea Olandei in sferturile de finala ale ultimei editii a Cupei Mondiale din Qatar, fostul selectioner olandez a ... citeste toata stirea