Lovituri devastatoare la un meci de box. Unul dintre luptatori a fost aruncat din ring (VIDEO)

Meciul de box dintre John "Scappy" Ramirez si Jan Salvatierra pentru titlul NABA la categoria pana s-a terminat in prima runda, cu un KO devastator. Ramirez a avut nevoie de doar cateva zeci de secunde sa-si adjudece victoria. In prima runda a disputei, un croseu bine tintit al boxerului american l-a trimis in afara ringului pe adversarul de 22 de ani din Mexic.Doar prezenta de spirit a unui fotograf aflat la marginea ringului a facut ca Salvatierra sa nu aterizeze direct in cap. Mexicanul a ... citeste toata stirea