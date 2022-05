Al doilea meci de baraj pentru calificarea in UEFA Conference League se va disputa vineri, 27 mai, cu incepere de la ora 20.30, pe stadionul Ion Oblemenco, anunta LPF.Universitatea Craiova se va infrunta cu castigatoarea play-out-ului editiei 2021-2022Partida va fi transmisa in direct de PRIMA Sport, DIGI Sport si ORANGE Sport.LPF precizeaza ca, in cazul in care Sepsi ... citeste toata stirea