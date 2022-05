Lung e drumul intoarcerii

Simona Halep a fost invinsa la Madrid in sferturi de o Ons Jabeur in zi de gratie. Scurtele tunisiencei au facut-o pe Simona sa-si distruga obiectul munciiSimona Halep (21 WTA) a fost invinsa, ieri, cu scorul de 3-6, 2-6 de Ons Jabeur din Tunisia (10 WTA) in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 Madrid Open. Sportiva din Tunisia a facut spectacol in meciul cu Simona Halep, care nu a fost intr-o zi buna. Jabeur lasa impresia ca poate trimite mingea oriunde vrea, cu orice ... citeste toata stirea