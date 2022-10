Maccabi Haifa a invins in mod neasteptat Juventus Torino in Liga Campionilor

Echipa israeliana Maccabi Haifa a produs surpriza marti, invingand acasa, scor 2-0, echipa italiana Juventus Torino. La Copenhaga, Manchester City a facut doar 0-0 cu echipa locala, dupa ce a ratat un penalty, in a patra etapa a grupelor Ligii Campionilor.Israelienii de la Maccabi Haifa au inscris de doua in prima repriza a meciului cu Juventus: dubla Atzili in minutele 7 si 42, iar gazdele si-au acontat victoria cu 2-0.Este prima victorie a lui Maccabi in Liga Campionilor in ultimii 20 de ... citeste toata stirea