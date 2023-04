Lansata cu surle si trambite anul trecut, in prezenta primarului Iasului, Mihai Chirica, echipa de handbal feminin a Primariei, CSM Iasi 2020, care a promis ferm ca va promova in acest an, a incheiat sezonul regulat al ultimului esalon intern asa cum l-a inceput. In genunchi.In ultima etapa, iesencele au cedat la Roman in fata unei grupari modeste, CSM, cu 24-26 (12-14). Echipa din Iasi a suferit astfel a sasea infrangere din 18 partide disputate in compania unor echipe slabe, exceptie fiind ... citeste toata stirea