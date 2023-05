Purtatorul de cuvant al guvernului francez, Olivier Veran (FOTO), a apreciat ca fiind o "prostie" refuzul unor jucatori de L1 si L2 de a purta un tricou curcubeu, in acest weekend, in cadrul actiunii organizate de LFP pentru a lupta impotriva homofobiei."Este o prostie. Tocmai citeam un articol in care cineva, un antrenor cred, spunea ca homofobia este o opinie: nu, este un delict", a spus ministrul, referindu-se evident la comentariile facute duminica de Eric Roy, antrenorul lui Brest ... citeste toata stirea