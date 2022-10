Mai zambesc si juniorii. Sunt alte echipe si mai amarate!

Ridiculizate in multe dintre meciurile din acest campionat, formatiile juvenile ale Politehnicii Iasi au avut motive sa zambeasca duminica.In etapa a X-a a Seriei Est a Ligii de Tineret, gruparea pregatita de Adi Cotan s-a impus cu 1-0, acasa, in fata "lanternei" Seriei A a campionatului, LPS Iolanda Balas Soter Buzau. Reusita gazdelor, semnata de Hrib, care se antreneaza si cu echipa de seniori, a picat in prelungiri. Poli a acumulat astfel 12 puncte si se claseaza pe locul VII al ... citeste toata stirea