Manchester City a transferat un fotbalist american de 14 ani

Manchester City a ajuns deja la un acord cu franciza americana Philadelphia Union pentru a-l transfera pe Cavan Sullivan, in varsta de 14 ani, informeaza The Athetic.Internationalul american U16 si-a facut debutul la profesionisti la sfarsitul saptamanii trecute cu echipa B din MLS Next Pro (considerat al treilea esalon din SUA, dupa MLS si campionatul USL), impotriva celor de la New England Revolution (2-1), oferind o pasa de gol.El va juca pentru Philadelphia pana cand va pleca in Anglia, ... citește toată știrea