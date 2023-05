Manchester City a invins-o pe Real Madrid, scor 4-0 (1-1, in tur) si s-a calificat pentru a doua oara in istorie in finala Ligii Campionilor.Echipa engleza Manchester City a invins miercuri, pe teren propriu, scor 4-0, formatia spaniola Real Madrid, in returul semifinalei Ligii Campionilor. Cu 5-1 scor cumulat, City s-a calificat in finala competitiei, unde va juca impotriva echipei italiene Inter Milano.Semifinala de la Manchester a inceput cu o interventie foarte buna a lui Courtois in ... citeste toata stirea