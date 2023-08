Manchester City a ajuns la o intelegere cu nemtii de la RB Leipzig pentru transferul fundasului central croat Josko Gvardiol, care va ajunge in Premier League pentru 90 de milioane de euro.Josko Gvardiol, transferat de Manchester City de la RB LeipzigFormatia antrenata de Pep Guardiola a fost aproape sa atinga suma record platita pentru un fundas, dupa ce in 2019 rivala United platea 93 de milioane de euro pentru Harry Maguire."Cetatenii" il considera pe fundasul in varsta de 21 de ani ca ... citeste toata stirea