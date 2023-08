Manchester City l-a transferat pe jucatorul belgian Jeremy Doku, de la Rennes, pentru 55,4 milioane de lire sterline.Acesta a semnat un contract pe cinci ani, Jucatorul de 21 de ani a marcat 10 goluri in 75 de aparitii in Ligue 1 in trei sezoane. Doku, care are 16 selectii pentru Belgia, a preluat tricoul cu numarul 11."Aceasta este o zi mare pentru mine, atat pe plan personal, cat si profesional. City este cea mai buna echipa din fotbalul mondial, asa ca a ... citeste toata stirea