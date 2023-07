Clubul englez Manchester United a oficializat luni un nou contract pe 10 ani cu Adidas, in valoare de peste un miliard de euro, potrivit BBC.Parteneriatul dintre Manchester United si Adidas, inceput in anul 2015, capata astfel o noua dimensiune financiara, pentru ca, potrivit BBC, firma de echipament sportiv va varsa in conturile clubului mancunian suma de 105 milioane de euro pe sezon. "Adidas si Manchester United sunt doua dintre cele ... citeste toata stirea