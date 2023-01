Marcelo Bielsa, favorit pentru a prelua Everton in locul lui Frank Lampard

Tehnicianul argentinian Marcelo Bielsa este favorit pentru a prelua echipa Everton in locul lui Frank Lampard, demis luni, anunta presa engleza.Potrivit Daily Mail, Marcelo Bielsa are cele mai multe sanse, deoarece este in prezent liber de contract si cunoaste bine Anglia, dupa ce a condus Leeds din iulie 2018 pana in februarie 2022."Bielsa va cere sprijin pe piata transferurilor si noi jucatori in timp ce Everton lupta pentru supravietuirea sa. Se are in ... citeste toata stirea