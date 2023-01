Fosta jucatoare de tenis Martina Navratilova a fost diagnosticata cu cancer la gat si la san. Fostul numar 1 mondial a fost supusa, in 2010, unui tratament pentru cancer de san in stadiu incipient, relateaza The Guardian."Este un diagnostic grav, dar inca se poate rezolva si sper la un rezultat favorabil. O sa fie greu o vreme, dar voi lupta din toate ... citeste toata stirea