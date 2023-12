Atacantul Thomas Muller (FOTO), in varsta de 34 de ani, a fost sfatuit de fostul international Lothar Matthaus sa plece de la Bayern Munchen. El nu beneficiaza de prea mult timp de joc pe Allianz Arena in acest sezon - mai ales dupa sosirea lui Harry Kane.El are doua goluri si cinci pase de gol in 15 aparitii in acest sezon. Dar aceste 15 meciuri insumeaza doar 575 de minute de fotbal si includ doar sase titularizari.Acum, Lothar Matthaus l-a incurajat pe internationalul cu 126 de selectii ... citeste toata stirea