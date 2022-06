Max Verstappen nu vrea plafonare salariala in Formula 1

Pilotul olandez de Formula 1 Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, a declarat ca se opune ideii de plafon salarial in acest sport, scrie DPA."Este complet gresita ideea, pentru ca eu cred ca in acest moment F1 devine din ce in ce mai populara si toata lumea implicata castiga din ce in ce mai multi bani. Pilotii, oamenii care fac de fapt spectacolul si isi pun mereu viata in pericol, ar trebui sa beneficieze de venituri fara a exista vreun plafon'', a spus Verstappen, inainte ... citeste toata stirea