Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca din pole position duminica in Marele Premiu al Canadei, a opta etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, dupa ce a fost cel mai rapid in calificarile desfasurate sambata pe circuitul Gilles-Villeneuve (4,361 km) la Montreal, informeaza AFP.Verstappen, castigatorul ultimelor doua editii ale Campionatului Mondial, a obtinut al 25-lea pole position din cariera sa, al cincilea din opt posibile in acest sezon.Grila de start va fi:Prima linie:Max ... citeste toata stirea