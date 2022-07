Max Verstappen va pleca din prima pozitie in cursa de sprint care va stabili grila Marelui Premiu al Austriei

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca din prima pozitie sambata in cursa de sprint care va stabili grila Marelui Premiu al Austriei de Formula 1 dupa ce a reusit cel mai bun timp al calificarilor de vineri, informeaza AFP.Campionul mondial en titre si actual lider al clasamentului provizoriu al campionatului i-a devansat pe monegascul Charles Leclerc si Carlos Sainz, cei doi piloti Ferrari. Cele doua Mercedes ale britanicilor Lewis Hamilton si George Russell au iesit in decor in a ... citeste toata stirea