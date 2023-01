Maya Moore, dubla campioana olimpica la baschet, s-a retras

Bastchetbalista Maya Moore, de patru ori campioana WNBA si de doua ori medaliata cu aur olimpic, s-a retras oficial din activitate, relateaza CNN."Este timpul sa pun capat vietii de baschetbalista profesionista", a spus Moore, luni, la emisiunea Good Morning America. "Nu am mai evoluat de patru sezoane, dar am vrut sa ma retrag oficial", a adaugat ea.Moore, in varsta de 33 de ani, nu a mai evoluat in WNBA si nici la Jocurile Olimpice din 2020 pentru a se concentra pe reforma justitiei ... citeste toata stirea