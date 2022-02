Mbappe l-a eclipsat pe Messi

S-a reluat Liga Campionilor, cu o victorie la limita a PSG asupra Realului *Manchester City se poate considera calificata in sferturiPSG a invins pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Real Madrid, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Messi, care a avut o evolutie stearsa, a ratat un penalty in min. 61, dupa ce Carvajal l-a faultat pe Mbappe in careu. Portarul madrilen Courtois a aparat sutul lui Messi. Parizienii au dominat categoric jocul, insa Real a facut un ... citeste toata stirea