Mbappe sustine ca nu a cerut niciodata plecarea in ianuarie de la PSG

Atacantul francez Kylian Mbappe a afirmat ca nu vrea sa plece de la Paris Saint-Germain, asa cum s-a scris saptamana trecuta."Sunt foarte fericit. Nu am cerut niciodata plecarea in ianuarie. Nu am inteles informatiile care au iesit in noaptea meciului (cu Benfica). Nu sunt implicat direct sau indirect in aceasta stire, am fost la fel de socat ca toti ceilalti. Desigur, exista oameni care ar putea crede ca sunt implicat in asta, dar nu sunt implicat deloc. Eram la siesta, iar anturajul meu era ... citeste toata stirea