Meci crucial pentru Stejari

Romania intalneste astazi Georgia, pe "Arcul de Triumf" de la ora 17:30, partida transmisa pe TVR 2. In ciuda esecului sever din Spania, tricolorii mai spera in calificarea la Cupa MondialaNationala Romaniei intalneste echipa Georgiei, sambata pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:30, in cel de-al patrulea meci al Rugby Europe Championship 2022. Accesul spectatorilor nu mai este restrictionat. Partida conteaza si pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2023 din Franta. ... citeste toata stirea