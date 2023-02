Meci tare in Copou. Vine liderul la Iasi!

Echipa de handbal feminin CSM Iasi 2020 are sambata un meci dificil in Divizia A. Gruparea locala, care are ca obiectiv promovarea in Liga Nationala, se confrunta cu singura echipa solida din Seria B a ultimului esalon intern, Corona Brasov. Partida din cadrul etapei a XIII-a va avea loc in Sala Liceului cu Program Sportiv din Iasi, cu incepere de la ora 13:00.Cele doua formatii vor merge, aproape sigur, mai departe in cursa pentru promovare, in care vor intra primele doua clasate din cele ... citeste toata stirea