Meci tensionat intre Stefanos Tsitsipas si Nick Kyrgios. Cine a castigat partida de pe Wimbledon

Duelul dintre grecul Stefanos Tsitsipas (locul 5 ATP) si Nick Kyrgios (locul 40) in runda a 3-a de la Wimbledon s-a terminat in favoarea jucatorului australian.Condus de un set, Kyrgios a castigat cu 6-7 (7/2), 6-4, 6-3, 7-6 (9/7), dupa 3 ore si 16 minute de joc sambata.Meciul va fi fost de o intensitate rara in schimburi, fie ele de mingi, fie de cuvinte. Kyrgios, al carui tata este grec, a cerut in special ca adversarul sau sa fie descalificat pentru ca a aruncat o minge in ... citeste toata stirea