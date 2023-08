Jandarmeria Capitalei a anuntat, vineri, ca, in urma verificarilor efectuate la arena Arcul de Triumf, unde se va juca meciul Dinamo -Petrolul, au fost identificate materiale pirotehnice depozitate in tavanele toaletelor, cu scopul de a fi folosite in timpul partidei."In contextul meciului de fotbal dintre echipele FC DINAMO Bucuresti si FC PETROLUL Ploiesti, din data de 26.08.2023, echipe mixte din cadrul Jandarmeriei Capitalei si Politiei Capitalei au desfasurat activitati de verificare a ... citeste toata stirea