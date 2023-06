Valentin Mihaila, autorul celor doua goluri ale Romaniei in meciul cu Elvetia de luni, scor 2-2, le cere romanilor sa aiba incredere in echipa nationala si sa nu-i mai critice pe jucatori dect cand acestia o merita."Am jucat destul de slab dar cu totii stim ca Elvetia este o forta a Europei, se califica la Campionate Mondiale si Europene, iar in a doua repriza am prins incredere. Probabil ca s-au mai relaxat putin si apoi am prins noi al doilea gol si am reusit sa egalam. Dar cum am spus, si ... citeste toata stirea