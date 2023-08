Timp de 10 zile (24-aug-3-sept), orasul Iasi a devenit gazda unui eveniment unic in Romania. Trei scene, amplasate in locatii istorice ale Iasului, gazduiesc artisti, speakeri si peste 700 de jucatori profesionisti de CS:GO, DOTA2, PUBG Mobile, Mobile Legends, Tekken 7 si eFootball din 111 de tari. De asemenea, in cadrul evenimentului se desfasoara si primul Comic Con din Iasi, unde publicul are ocazia sa interactioneze cu artisti si actori internationali.Astfel, mediul online a fost luat cu ... citeste toata stirea