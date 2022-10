Mesajul FRF dupa tragedia din Indonezia: Incidentele regretabile care au avut loc la partida mentionata nu au ce cauta pe un stadion de fotbal

Federatia Romana de Fotbal a transmis, duminica, un mesaj de condoleante dupa ce in Indonezia au murit peste 170 de oameni dupa ce fani au intrat pe teren la un meci de fotbal."Federatia Romana de Fotbal regreta incidentele care au avut loc in Indonezia la meciul dintre Arema si Persebaya.La finalul partidei din Indonezia, conform ultimelor cifre comunicate, 174 de persoane, printre care copii si femei, au murit in urma incidentelor. FRF regreta ... citeste toata stirea