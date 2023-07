Legendarul fotbalist argentinian Lionel Messi a semnat contractul cu Inter Miami, echipa din Major Soccer League (MLS) patronata de englezul David Beckham.Starul argentinian al fotbalului Lionel Messi a semnat cu clubul Inter Miami un contract valabil pana in 2025, a anuntat, sambata, gruparea din Major League Soccer (MLS), urmand sa-l prezinte pe noul sau jucator in cursul zilei de duminica, in timp ce debutul sau oficial pe terenurile nord-americane ar putea avea loc vinerea viitoare, ... citeste toata stirea