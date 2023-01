Michael Schumacher implineste marti 54 de ani. Fiul sau, Mick, va fi pilot de rezerva la Mercedes

Septuplul campion mondial la Formula 1, Michael Schumacher, grav ranit intr-un accident de schi la 29 decembrie 2013, implineste, marti, 54 de ani.Michael Schumacher s-a nascut la 3 ianuarie 1969, in localitatea Hurth, situata in vestul Germaniei, in landul Nordrhein-Westfalen. El a debutat in Formula 1 la varsta de 22 de ani, la volanul unui monopost Jordan, in august 1991, in Marele Premiu al Belgiei, desfasurat pe circuitul Spa-Francorchamps si a obtinut prima victorie un an mai tarziu, pe ... citeste toata stirea