Michel Platini si Sepp Blatter vor fi judecati pentru frauda, in Elvetia

Fostul presedinte al UEFA, Michel Platini, si fostul presedinte al FIFA, Sepp Blatter, vor fi judecati, intre 8 si 22 iunie, in Elvetia, pentru frauda in dosarul platilor suspecte care i-au obligat sa parseasca fotbalul, in 2015, a anuntat, marti, Tribunalul Penal Federal elvetian.Cei doi fosti conducatori, care sunt de asemenea acuzati de management defectuos, abuz de incredere si fals, sunt suspectati ca au "facut in mod ilegal, in detrimentul FIFA, o plata de doua milioane de franci ... citeste toata stirea