Mihai Iosif, la despartire: Visul meu este sa castig, candva, un titlu cu Rapid

Mihai Iosif nu ai este antrenorul Rapidului. Anuntul a fost facut astazi, pe contul de Facebook al clubului giulestean."Va multumesc pentru tot! A fost un an in care am reusit sa readucem impreuna Rapidul in prima liga, acesta era visul meu, iar acesta s-a implinit. De acum, visul meu este sa castig, candva, un titlu cu Rapid, iar dupa cum vedeti visurile mi se indeplinesc. Multumesc suporterilor nostri senzationali, care au fost mereu langa echipa, si conducerii care a ... citeste toata stirea